"Noch zu frisch": Portugals Coach Roberto Martínez lässt Frage nach Zukunft von Cristiano Ronaldo offen

Möglich ist aber, dass der Stürmerstar von Al-Nassr noch bis zur WM 2026 weiter macht. Beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada wäre Ronaldo 41 Jahre alt. Bei seinem Verein in Saudi-Arabien steht er noch bis Sommer 2025 unter Vertrag.

Ronaldo hatte bei der EM in Deutschland in allen fünf Spielen in Portugals Startelf gestanden. Ein Tor aus dem Spiel heraus gelang ihm dabei nicht. Im Viertelfinale gegen Frankreich verwandelte CR7 zwar wie schon im Achtelfinale gegen Slowenien seinen Versuch im Elfmeterschießen, letztlich siegten aber die Franzosen im Krimi vom Punkt und zogen ins Halbfinale ein.

Insgesamt hat Ronaldo bisher 212 Länderspiele für Portugal absolviert. Dabei erzielte er 130 Tore, sein Debüt hatte er im August 2003 mit 18 Jahren gefeiert.