"Verräter": Zwei spanische Europameister in der Heimat attackiert

Anzeige wegen Hasskriminalität erstattet

Während Carlos García, ein ehemaliger Stadtrat in Elorrio, nach eigenen Angaben wegen des Banners Anzeige wegen Hasskriminalität erstattet hat, meinte der bekannte baskische Politiker Arnaldo Otegi vom linksnationalistischen Parteienverband EH Bildu, er werde Spaniens Titelgewinn "nie" feiern: "Es ist nicht meine Nationalmannschaft, es ist nicht mein König und es ist nicht meine Hymne. (...) Einige Leute denken, dass wir gegen Spanien sind, aber was ich sagen will, ist, dass baskische Spieler nicht die Möglichkeit haben, in der baskischen Nationalmannschaft zu spielen, weil der spanische Staat uns Basken das verweigert."

EM-Held Oyarzabal hatte sich im Anschluss an das 2:1 gegen die Three Lions überglücklich gezeigt. Der Joker sagte: "Ich habe meinen Job erledigt und getan, was von mir erwartet wurde. Ich hatte das Glück, uns den Sieg zu schenken, und wenn man schwierige Zeiten durchgemacht hat, ist es toll, hier zu sein. Es gibt nichts Schöneres, als seinen Beitrag leisten zu können."