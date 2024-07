"Ich mag sein Verhalten nicht": Erneut harte Kritik an Englands Jude Bellingham

© getty

Für Real Madrid glänzte Bellingham in der abgelaufenen Saison und war einer der Leistungsträger beim Gewinn von LaLiga und Champions League. "Im Nationaltrikot sieht er aber wie ein ganz anderer Spieler aus. In seinem Kopf sind so viele Sachen, dass er es vielleicht schwer findet, sich gegen kleinere Länder wie Serbien oder die Slowakei zu motivieren", vermutete Babbel, der auf Einsicht beim Engländer setzt: "Ich hoffe wirklich, dass er, wenn die EM vorbei ist, im Urlaub denkt: 'Hey, vielleicht liegt Markus Babbel damit nicht falsch'."

Bellingham wechselte im vergangenen Sommer für die fixe Ablösesumme von 103 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Real Madrid. In der spanischen Hauptstadt lieferte er mit 23 Toren und 13 Vorlagen in 42 Pflichtspielen in allen Wettbewerben hervorragende Zahlen ab. Bei der laufenden EM traf er per Kopf zum 1:0 im Gruppenspiel gegen Serbien und im Achtelfinale gegen die Slowakei in letzter Minute zum 1:1-Ausgleich.