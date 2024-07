"Marc hat irgendwo versprochen ...": Spaniens Cucurella nach EM-Titel mit ganz besonderer Frisur?

Mit Spanien hat der 25 Jahre alte Defensivspieler vom FC Chelsea das Endspiel der EURO 2024 in Deutschland erreicht. Sollte es mit dem Titel im Endspiel gegen England am Sonntag schaffen, steht ein besonderes Versprechen im Raum: Cucurella will sich dann nämlich sein Markenzeichen - seine langen Haare - rot färben.

Freundin Claudia Rodríguez bestätigte das gegenüber Espejo Publico. "Marc hat irgendwo versprochen, sich die Haare rot zu färben", sagte sie, schränkte aber ein: "Mir hat er aber nichts versprochen und ich werde ich auch nicht dazu zwingen."

Dieses Versprechen hatte Cucurella aber auch schon öffentlich abgegeben: "Wenn wir den Titel holen, lasse ich mir meine Haare rot färben", sagte er in der Gruppenphase zu El Partidazo de COPE.