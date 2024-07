"Wie Cristiano Ronaldo": Jude Bellingham berichtet von seinem Fallrückzieher für England

© getty / SPOX

England muss sich im Viertelfinale steigern

Jude Bellingham hat England gerettet, doch trotzdem war es ein peinlicher Auftritt der Mannschaft von Gareth Southgate. England muss sich deutlich steigern, wenn die Three Lions bei der EM weiterkommen wollen. Bellingham selbst hatte bis zu seinem magischen Moment ebenfalls einen ruhigen Auftritt. Im Achtelfinale wartet nun die Schweiz. Um sie zu schlagen, muss auch der frühere BVB-Star deutlich besser spielen.

Das Viertelfinale gegen die Schweiz steigt am Samstagabend (18 Uhr) in Düsseldorf. Bei einem Sieg würde Bellingham an seine alte Spielstätte zurückkehren, denn das Halbfinale am 10. Juli (21 Uhr) findet in Dortmund statt. Dort würde England auf den Sieger der Partie Niederlande gegen Türkei treffen.