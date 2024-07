Halbfinal-Held Ollie Watkins vor EM-Endspiel: England ist wie Real Madrid

England-Stürmer Ollie Watkins von Aston Villa hat die Three Lions angesichts ihrer nicht schön anzuschauenden, aber sehr effektiven Spielweise bei der EM 2024 mit Champions-League-Sieger Real Madrid verglichen.

"Wenn man sich Real Madrid in der Champions League anschaut: Für sie ist es okay, wenn sie den Ball nicht haben. Sie haben das Selbstvertrauen, zu wissen, dass sie treffen werden, wenn sie den Ball bekommen", wird Watkins vom Guardian zitiert.

Bei der englischen Nationalmannschaft sei es aktuell "das Gleiche", betonte Watkins. "Wir sind definitiv schwer zu schlagen - und wir brauchen manchmal nur diese eine Chance, um ein Spiel zu gewinnen. Es ist egal, ob wir schlecht spielen oder ob einige Spieler einen schlechten Tag haben. Wir haben immer noch dieses Weltklasse-Talent, mit dem wir plötzlich da sein und das entscheidende Tor erzielen können."

England mühte sich bei der EM trotz des riesigen Potenzials vor allem in der Gruppenphase und im Achtelfinale sehr. In der Runde der letzten 16 stand man gegen die Slowakei sogar schon ganz dicht vor dem Aus, ehe Jude Bellingham in der Nachspielzeit noch das Tor zum 1:1 gelang. In der Verlängerung sorgte Harry Kane dann für den 2:1-Sieg.