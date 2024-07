Die Pfiffe gegen Marc Cucurella im Halbfinale sind unwürdig - Schlechte Verlierer braucht weder die DFB-Elf, noch diese EM

© getty

Pfiffe gegen Cucurella: DFB-Elf braucht keine schlechten Verlierer als Fans

Hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann dennoch einen Punkt, als er forderte, künftig in die Bewertung einfließen zu lassen, ob das unabsichtliche Handspiel im Strafraum eine klare Torchance verhinderte, womöglich auch mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz? Unbedingt! War das Ausscheiden Deutschlands unglücklich, ja sogar unfair? Natürlich!

Doch trägt Cucurella irgendwelche Schuld am Ausscheiden der DFB-Elf bei der Heim-EM? Nicht mehr als jeder andere Spieler der spanischen Mannschaft. Cucurella war vergangenen Freitag nicht Täter, sondern Opfer der Umstände. Genau wie Jamal Musiala und die DFB-Elf.

Die Pfiffe der deutschen Fans beim Halbfinale in München gegen Cucurella waren daher im höchsten Maße unsportlich, unwürdig und der sonst so heiteren EM in Deutschland völlig unangemessen. Schlechte Verlierer braucht weder die deutsche Elf, die für so viel Begeisterung gesorgt und auf die sich endlich wieder eine ganze Fußballnation einigen konnte, noch dieses Turnier.