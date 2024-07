"Für immer dankbar, Portugal": Freundin von Cristiano Ronaldo bedankt sich in emotionalem Statement für EM

"Welch wunderschöne Emotionen uns diese Europameisterschaft beschert hat. Für immer dankbar, Portugal", überschrieb die 30-Jährige bei Instagram einige Bilder von der EM.

Ronaldo konnte am Freitagabend das Viertelfinal-Aus der Portugiesen nicht verhindern. CR7 verwandelte im Elfmeterschießen zwar seinen Versuch, letztlich behielt allerdings Frankreich die Oberhand und zog ins Halbfinale ein.

Ronaldo hatte bei der EM in allen fünf Spielen in Portugals Startelf gestanden. Beim 3:0 gegen die Türkei in der Gruppenphase lieferte der 39-jährige Stürmer von Al-Nassr einen Assist, ein eigenes Tor gelang Ronaldo bei dieser EM jedoch nicht.