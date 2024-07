"Zu müde": Frankreichs Kylian Mbappé erklärt Auswechslung im EM-Viertelfinale gegen Portugal

© getty

Mbappé betonte, dass er die Entscheidung, vom Platz zu gehen, zum Wohle seiner Mannschaft getroffen habe. "Als Kapitän muss man in erster Linie immer dabei bleiben und für seine Teamkollegen da sein. Ich habe schon immer vor Turnieren gesagt: Egal, was passiert, das Wichtigste ist, dass wir gewinnen. Manche Leute dachten, das wäre ein Witz, aber so muss es sein. Ich habe bei dieser EM erst ein Tor geschossen, aber ich bin dennoch glücklich, dass wir im Halbfinale sind", erklärte der 25-jährige Stürmer.

Ohne Mbappé fielen auch in der zweiten Halbzeit der Verlängerung keine Tore. Am Ende musste das Viertelfinale zwischen Frankreich und Portugal im Elfmeterschießen entschieden werden, dabei hatten die Franzosen die besseren Nerven. Im Halbfinale der EM 2024 treffen Mbappé und Co. nun am Dienstag auf Spanien. In Frankreich träumt man vom ersten EM-Titel seit 2000.