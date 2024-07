"Er ist nutzlos": Rafael van der Vaart attackiert England-Star nach Final-Pleite gegen Spanien

"100 Millionen Euro für Declan Rice", echauffierte sich van der Vaart im niederländischen Fernsehen zunächst über die Ablösesumme, die der FC Arsenal im vergangenen Sommer für die Dienste des 25-Jährigen an West Ham United überwiesen hatte.

Danach fuhr der 41-Jährige mit seiner Abrechnung fort: "Und was macht er? Er kommt, um einen Ball zu holen, nur um ihn an John Stones zurückzugeben. Er ist nutzlos. Wenn man wirklich 100 Millionen Euro wert ist, dann sollte man in der Lage sein, einen Ball nach vorne zu spielen", schimpfte van der Vaart.