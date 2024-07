"Ich liebe es immer noch": England-Fan reagiert auf vorschnelles EM-Tattoo

Thomas hatte sich drei Tage vor dem Spiel gegen Spanien das Tattoo stechen lassen, da er von einem Sieg vollkommen überzeugt gewesen sei. Auch die Bedenken des Tätowierers, der ihn mehrmals warnte, hätten ihn nicht umgestimmt.

England hatte am gestrigen Sonntag durch die 1:2-Niederlage gegen Spanien den ersten Europameisterschaftstitel der Geschichte verpasst. Damit scheiterten die Three Lions nach 2021, als man im Finale Italien im Elfmeterschießen unterlag, zum zweiten Mal in Folge in einem EM-Endspiel.