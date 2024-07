"Eine Schande"! Britischer TV-Sender macht sich mit Spitznamen über Cristiano Ronaldo lustig

Bei der Analyse der Partie wurde in der BBC auch der Fehlschuss des ehemaligen Stürmers von Manchester United gezeigt. Im Bild war dazu der Name "Misstiano Penaldo" eingeblendet. "Miss" ist das englische Wort für "Verfehlen" und "Penaldo" ein unschmeichelhafter Spitzname von CR7-Kritikern für Ronaldo. Er soll darauf anspielen, dass der 39-Jährige viele seiner Tore per Strafstoß ("penalty") erzielt hat.

Warum diese Einblendung gewählt wurde und wer sie zu verantworten hat, war zunächst nicht klar. Sicher ist aber, dass sie bei Social Media direkt hart kritisiert wurde.