"Grauenhaft": Didi Hamann knöpft sich Trainer vor

© getty

Hamann: "Warum sich Kane nicht bewegt, weiß ich nicht"

Der 50-Jährige erinnerte daran, dass die Three Lions in allen vier K.o.-Spielen in Rückstand gelegen haben. Auch das sei der Aufstellung geschuldet gewesen.

"Warum sich Kane nicht bewegt, weiß ich nicht", meinte Hamann: "Wenn man Ollie Watkins spielen lässt, wird es dagegen gefährlich. Cole Palmer kommt und trifft nach fünf Minuten."

"Wenn England mal in Führung gegangen wäre, glaube ich nicht, dass es viele Teams gegeben hätte, die noch ein Comeback hätten hinlegen können. Denn abgesehen von Frankreich hat eigentlich kein anderes Team ein so hohes Tempo wie England", sagte Hamann.