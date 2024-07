Deutschland vs. Spanien, DFB-Team heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das EM Achtelfinale im TV und Livestream?

Es gibt, wie bei allen Deutschlandspielen, gleich mehrere Anlaufstellen. Die erste ist MagentaTV. Mit einem Abo könnt Ihr dort alle EM-Partien live und in voller Länge verfolgen, die Vorberichte zu Deutschland vs. Spanien starten über App oder Website um 17.30 Uhr. Dieses Personal ist am Start:

Kommentar: Wolff Fuss

Experte Stadion: Michael Ballack

Moderation Stadion: Johannes B. Kerner

Reporterin Stadion: Ruth Hofmann

Expertin Studio: Tabea Kemme

Moderation Studio: Sascha Bandermann

Eine Variante, bei der Ihr nicht bezahlen müsst, gibt es ebenfalls: die ARD. Schaltet einfach im linearen Fernsehen oder im Livestream über sportschau.de ein, wo Euch folgende Crew begrüßen wird: