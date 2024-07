Deutschland: Gegen wen spielt DFB-Team nach der EM in der WM Qualifikation?

Noch steht nicht fest gegen wen das DFB-Team nach der Heim-Europameisterschaft in der WM-Qualifikation antreten muss. Die Qualifikation für das WM-Turnier in Kanada, Mexiko und den USA beginnt nämlich erst im März 2025, die Auslosung wird im Dezember 2024 stattfinden.

Bei der WM-Qualifikation in Europa wird es 12 Gruppen mit je vier oder fünf Mannschaften geben. Die 12 Gruppenersten der Qualifikation sichern sich ein direktes Ticket für die WM 2026. Zudem kämpfen die 12 Gruppenzweiten mit vier Gruppensiegern der Nations League in den Playoffs um vier weitere WM-Plätze.

Denn auch die Ergebnisse in der Nations League werden für das WM-Qualifikationsturnier eine Rolle spielen. Dort tritt Deutschland in der Gruppe A3 gegen Bosnien-Herzegowina, die Niederlande und Ungarn an. In der Nations League ist Deutschland nach der Heim-EM auch zum ersten Mal wieder gefordert. Anfang September geht es für das DFB-Team gegen Ungarn und die Elftal.