"Das kannst du dir gar nicht vorstellen": Toni Kroos verrät, welcher Ersatzspieler nach dem EM-Aus "unfassbar enttäuscht" war

"Pascal Groß war so unfassbar enttäuscht, das kannst du dir gar nicht vorstellen", erzählte Kroos seinem Bruder Felix im gemeinsamen Podcast Einfach mal Luppen über die Busfahrt vom Viertelfinal-Spielort Stuttgart zurück ins Teamquartier nach Herzogenaurach am vergangenen Freitagabend.

Zuvor hatte Deutschland gegen Spanien sehr unglücklich mit 1:2 nach Verlängerung verloren, der Traum vom EM-Titel im eigenen Land wurde damit jäh beendet.

Groß habe auf jener Busfahrt "so viel gesprochen, auch wenn er gar nicht viel gespielt hat", so Kroos weiter. "Das sind in diesen schlechten Momenten dann auch schöne Momente."