Vergewaltigung während der EM? Ermittlungen gegen Betreuer der albanischen Nationalmannschaft

Die Tat soll sich im SportCentrum Kaiserau in Kamen, dem Mannschaftsquartier Albaniens, zugetragen haben. Der angeblich 26-jährige Mann, bei dem es sich weder um einen Spieler, noch um einen bedeutenden Funktionär handle, soll eine 18-jährige Frau in der Spülküche vergewaltigt haben.

Den Medienberichten zufolge habe der Verdächtige die Hotel-Mitarbeiterin erst am Arm gepackt und anschließend in der Spülküche sexuelle Handlungen gegen ihren Willen an ihr verübt. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass am Abend des 23. Juni eine Meldung über einen entsprechenden Vorfall eingegangen sei.