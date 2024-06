Verletzter Robert Lewandowski gegen Österreich wahrscheinlich wieder einsatzbereit

Dies teilte Polens Nationaltrainer Michal Probierz am Freitag auf einer Pressekonferenz in Hannover mit. Damit wird Lewandowski trotz seines Muskelfaserrisses im Oberschenkel schon im zweiten Gruppenspiel gegen Österreich am kommenden Freitag in Berlin gegen Österreich wohl auflaufen.

"Robert wird wahrscheinlich beim Spiel gegen Österreich zur Mannschaft stoßen", sagte Probierz im Teamcamp in Hannover: "Ich bin überrascht, wenn ich Kommentare lese, dass es unmöglich ist, wenn ein Muskel gerissen ist. Es gibt verschiedene Schweregrade einer solchen Verletzung." Es gebe "Fortschritte bei seiner Behandlung, das medizinische Personal tut alles, um ihn wieder auf die Beine zu bringen."