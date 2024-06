Titelverteidiger Italien gewinnt EM-Generalprobe - Willy Sagnol und Georgien ebenfalls erfolgreich

© getty

Georgien kassiert ersten Gegentreffer des Jahres

Georgiens Nationaltrainer Willy Sagnol tankte mit seiner Mannschaft vor dem EM-Debüt noch einmal Selbstvertrauen. In Montenegro setzte sich das Team um Stürmerstar Chwitscha Kwarazchelia mit 3:1 (2:0) durch.

Die Georgier mit dem früheren Bayern-Profi Sagnol an der Seitenlinie nehmen in Deutschland erstmals an einem großen Turnier teil, für das sie sich in den Play-offs im Elfmeterschießen gegen Griechenland qualifiziert hatten.

Otar Kiteischwili (10.) und Georges Mikautadse (33.) trafen für die Georgier, die den ersten Gegentreffer des Jahres hinnehmen mussten: Ex-Herthaner Stefan Jovetic konnte verkürzen (66.), doch Budu Siwsiwadse (83.) vom Karlsruher SC stellte den Endstand her. Bei der EM-Premiere spielt das Sagnol-Team in der Gruppe F gegen Portugal, Tschechien und die Türkei.

