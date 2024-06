Kylian Mbappé trainiert individuell, Real Madrid hofft auf frühe Operation des Neuzugangs - aus ästhetischen Gründen

Medienberichten zufolge soll Mbappé, der ablösefrei von Paris Saint-Germain zu den Königlichen wechselt, am 16. Juli offiziell als Neuzugang bei Real vorgestellt werden.

Zuvor will er noch mit Frankreich den EM-Titel holen, allerdings konnte Mbappé auch zwei Tage vor Frankreichs nächstem EM-Spiel nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Der Offensivstar betrat am späten Mittwochnachmittag den Rasen im Teamquartier in Paderborn mit einem großen Pflaster auf der gebrochenen Nase und absolvierte eine individuelle Athletik-Einheit.

Weiterhin ist unklar, ob der Kapitän im zweiten Gruppenspiel gegen die Niederlande am Freitag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) auflaufen kann. In der Schlussphase beim Auftaktsieg gegen Österreich (1:0) hatte er einen Nasenbeinbruch erlitten.

Grundsätzlich befindet Mbappe sich aber offenbar auf dem Weg der Besserung. "Gute Nachrichten, es ging ihm heute Morgen besser", berichtete sein Teamkollege William Saliba am Mittwochmittag, Mbappe habe sich einigen Untersuchungen unterzogen.