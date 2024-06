Kurioses Angebot für Bayern-Superstar: Klub lockt Harry Kane mit Wurst- und Getränke-Flatrate

Es gebe in der Nähe des englischen EM-Trainingslagers in Blankenhain den Siebtligisten SG Lauscha/Neuhaus, anbieten könne man "Rostbratwurst all you can eat, Freigetränke und Mindestlohn". Auch ein Trikot wurde dem Bundesliga-Torschützenkönig schon gezeigt.

Kane lachte herzhaft und antwortete schlagfertig: "Das ist ein sehr gut vorbereitetes Angebot. Ich werde mit meinem Berater reden und sehen, was wir tun können." Dann folgte allerdings eine elegante Absage, Kane lobte unter anderem die Gastfreundschaft - diese verspüre er aber bereits seit seinem Wechsel zum FC Bayern: "Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob ich hier mal hinziehen werde. Aber ich bin hier sehr gern Gast."