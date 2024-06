England vs. Serbien - Erstes Hochrisikospiel der EM: Polizei Gelsenkirchen empfiehlt Cannabis statt Alkohol

Einsatzkräfte aus ganz Europa sollen Sicherheit garantieren

Unvergessen sind die Bilder, als englische und russische Hooligans sich mehrere Tage in Folge Kämpfe auf den Straßen von Marseille lieferten. Auch in Gelsenkirchen, so die Horrorvorstellung, könnten gewalttätige englische "Fans" für Krawalle sorgen. "Serbien hat viele Hooligans. Die Engländer sind durch den Alkohol sehr aggressiv. Es ist also eine große Aufgabe, sich darauf vorzubereiten, damit hoffentlich nichts passiert", sagte Burghardt.

Um das Horrorszenario zu verhindern, wird die Polizeipräsenz drastisch erhöht und soll gar größer als bei den Revierderbys zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund sein. Deutschland setzt dabei auf Einsatzkräfte aus ganz Europa, deren Präsenz soll gewaltbereite Fans aus den jeweiligen Ländern abschrecken. Bundesinnenministerin Faeser bezeichnete die Beamten als "Bindeglied zwischen unserer Polizei und den Fans und Gästen aus den teilnehmenden Staaten".

Faeser hatte für das Thema Sicherheit schon im Vorfeld der EM öffentlich die Sinne geschärft. Der Fokus reiche "von der Bedrohung durch islamistischen Terror über Hooligans und andere Gewalttäter bis hin zu Cyberangriffen und anderen Gefahren", hatte sie gesagt.