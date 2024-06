"Ich würde ihn rauslassen": Bankplatz bei der EM für Portugals Cristiano Ronaldo wegen "niedrigem Niveau" der Saudi-Liga gefordert

Merson sagte Sportskeeda über Portugals EM-Team: "Mit Pepe und Ruben Días sind sie defensiv stark und im Mittelfeld sind jede Menge smarte Spieler. Vorne haben sie viel Tempo und können viele Tore machen. Bruno Fernandes ist ein Top-Kicker, der einer der Stars bei Portugal werden dürfte."

Dann aber kam er auf CR7 zu sprechen: "Cristiano Ronaldo steht immer noch im Kader, obwohl er im Herbst seiner Karriere ist. Er ist immer noch der Kapitän und trifft in Saudi-Arabien, wie er will. Aber ich schätze, sie schauen sich im Trainingscamp erst einmal an, wie er drauf ist und schauen dann weiter. Ich würde ihn in den ersten beiden Spielen rauslassen. Wenn sie dann schon Qualifikation fürs Achtelfinale geschafft haben, würde ich ihn für das letzte Gruppenspiel aufstellen. Wenn er dann gut spielt, kann er seinen Platz behalten", so Merson, der ergänzte: "Das wäre die richtige Herangehensweise, denn es ist ein Riesenschritt für einen Spieler, bei einer EM zu spielen, nachdem man vorher auf dem niedrigen Niveau in Saudi-Arabien gekickt hat."