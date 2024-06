EM 2024: Wo spielt die Türkei bei der Europameisterschaft in Deutschland? Städte, Stadien, Termine

Die Türkei startet am 18. Juni, einem Dienstag, ins Turnier. Der Gegner im Auftaktspiel ist Georgien, das zum ersten Mal an einer EM-Endrunde teilnimmt. Gespielt wird im Dortmunder Signal Iduna Park, für die EM bis Turnierende in BVB Stadion Dortmund unbenannt. Um 18 Uhr ertönt der Anpfiff.

Im zweiten Gruppenspiel messen sich Hakan Calhanoglu und Co. dann mit Portugal, dem Europameister von 2016. Das Spiel steigt am Samstag, den 22. Juni, erneut in Dortmund und wird um 18 Uhr angepfiffen.

Zum Abschluss muss die Türkei am Mittwoch, den 26. Juni, im dritten Gruppenspiel gegen Tschechien ran. Anders als die ersten beiden Partien findet das Vorrunden-Finale der Türken nicht in Dortmund, sondern im Volksparkstadion in Hamburg statt. Um 21 Uhr geht es los.