EM 2024: Wieso darf ein Schiedsrichter aus Argentinien bei einer Europameisterschaft pfeifen?

Warum ist Facundo Tello bei der EM mit dabei? Die Antwort ist: Es gibt ein Austauschprogramm, das der europäische Fußballverband UEFA und der südamerikanische Verband CONMEBOL vor einigen Jahren ins Leben gerufen haben.

Im Rahmen dieses Austauschs pfeift Tello bei der EM - und er ist nicht der erste Argentinier, der das tut: Bereits beim Turnier 2021 war mit Fernando Rapallini ein Unparteiischer aus Argentinien mit dabei.

Facundo Tello, mit vollem Namen Facundo Raúl Tello Figueroa, ist 42 Jahre alt und kommt aus Bahía Blanca aus Argentinien.

Er hat in seiner Karriere bereits 323 Spiele gepfiffen. Für Argentinien war er auch bei der WM 2022 in Katar im Einsatz und pfiff dort zwei Gruppenspiele (Schweiz vs. Kamerun und Südkorea vs. Portugal) sowie das Viertelfinale zwischen Marokko und Portugal. Der Einsatz bei der EM ist nicht der erste Aushilfseinsatz im Ausland für ihn: Er leitete auch schon Partien in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Insgesamt handelt es sich bei den 18 Unparteiischen aus Europa wenig überraschend um die wohl besten, die auch regelmäßig bei Länderspielen oder auch in der Champions League im Einsatz sind. Ähnlich sieht es auch bei Facundo Tello aus, der viel Erfahrung aus der argentinischen Liga und der Copa Libertadores, der südamerikanischen Königsklasse, mitbringt.