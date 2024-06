Ukraine vs. Belgien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM 2024 im TV und Livestream?

Wenn Ihr wissen möchtet, wer sich im knappen Rennen um das Achtelfinale in Gruppe E durchsetzt, könnt Ihr das live und in Farbe tun (Im Einzelspiel und in der Konferenz). MagentaTV ist wie bei allem EM-Spielen gegen ein Abonnement am Start. Um 17.30 beginnen die Vorberichte, dieses Team wird das Geschehen für Euch einordnen:

Kommentar: Marco Hagemann & Steffen Freund

Experte Stadion: Shkodran Mustafi

Moderation Stadion: Laura Papendick

Reporterin Stadion: Anna Kraft

Expertin Studio: Tabea Kemme

Moderation Studio: Johannes B. Kerner

RTL wird die gleiche Sendung aufgrund einer Sublizenz im Free-TV und im Livestream via RTL+ ausstrahlen. Letztere Option ist allerdings mit Kosten verbunden.