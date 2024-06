Ukraine, Kader bei der EM 2024: Wer steht im Aufgebot und wer fehlt?

© getty

Ukraine bei der EM 2024, Kader: Die Angreifer

Nachdem er einige Jahre lang den ukrainischen Fußball bei SK Dnipro-1 dominiert hatte, wechselte Artem Dovbyk im vergangenen Sommer in LaLiga zum FC Girona. In einer unglaublichen Saison waren die Katalanen über weite Strecken der überraschende Tabellenführer in Spanien. Mittlerweile steht Girona auf Rang drei, die erste Champions-League-Teilnahme wartet - auch dank Dovbyk. Der 26-Jährige hat in nur 27 Ligaspielen 14-mal getroffen und fünf Vorlagen gegeben.

In der Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 traf der Stürmer zweimal für die Ukraine, unter anderem in den Playoffs gegen Bosnien-Herzegowina. In 25 Länderspielen hat er damit acht Tore erzielt. Roman Yaremchuk vom FC Valencia und Vladyslav Vanat von Dynamo Kiew werden derweil auf der Bank sitzen. Danylo Sikan steht hingegen nicht im Kader der Ukraine.