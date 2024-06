Tschechien vs. Türkei: EM Gruppenspiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Türkei steht aktuell mit drei Punkten auf dem zweiten Rang in der Gruppe F. Tschechien hat dagegen nach zwei Gruppenspielen einen Zähler auf dem Konto. Welche Mannschaft kann heute sein Achtelfinal-Ticket buchen?

Vor Beginn: Das Duell am 3. Gruppenspieltag in der Gruppe F startet um 21.00 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen Tschechien und der Türkei.