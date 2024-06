Spanien vs. Italien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM 2024 im TV und Livestream?

Am heutigen Donnerstag, den 20. Juni, duellieren sich Spanien und Italien bei der EM 2024. Die Partie in der Gruppe B wird um 21.00 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen angestoßen.

Die komplette EM LIVE bei MagentaTV Jetzt Magenta buchen Anzeige

Spanien hat einen überzeugenden Auftakt bei der EM 2024 hingelegt. In Berlin trafen die Spanier am vergangenen Samstag auf Kroatien - Alvaro Morata und Co. gewannen das Duell souverän mit 3:0.

Auch Italien konnte am 1. Gruppenspieltag einen Sieg einfahren. Die Italiener hatten allerdings einige Mühe mit Albanien. Italien konnte die Partie knapp mit 2:1 für sich entscheiden.