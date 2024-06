"So ein Spiel hätten wir im November nicht gewonnen": Julian Nagelsmann attestiert DFB-Team nach Ungarn-Sieg Reifeprozess

Überhaupt sei der Erfolg gegen Ungarn eher unter der Kategorie Arbeitssieg zu verbuchen. "Wir haben nicht immer geglänzt. Aber man muss so ein Spiel auch mal bearbeiten, Dinge überstehen und dabei stabil bleiben", so der 36-Jährige. Jedoch hätte es auch in seiner Amtszeit schon Spiele gegeben, "wo wir dann weggebrochen sind, wenn etwas nicht funktioniert hat. Heute haben wie sehr verdient gewonnen."

Am kommenden Sonntag spielt die DFB-Elf gegen die Schweiz dann um den Sieg in Gruppe A. Große Änderungen will Nagelsmann, trotz der bereits feststehenden Qualifikation für die Runde der letzten 16, aber nicht unbedingt vornehmen. "Wir schauen mal, wie alle durchkommen. Wir haben einen Tag weniger Zeit. Es ist wichtig, dass wir möglichst viele Spieler der ersten Elf auf dem Platz haben, um im Rhythmus zu bleiben. Wir haben die Rollen ja auch bewusst verteilt. Kann sein, dass wir ein, zwei Spieler wechseln. Das weiß ich noch nicht. Stand jetzt sind aber alle gesund."

Nach zwei Spielen führt die deutsche Nationalmannschaft mit sechs Punkten die Gruppe A an. Dahinter liegen derzeit die Eidgenossen, die mit einem Sieg gegen Schottland am Abend jedoch noch heranrücken können. Ungarn ist nach zwei Niederlagen Letzter.