Slowakei vs. Ukraine heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM 2024 im TV und Livestream?

Am 2. Gruppenspieltag der Europameisterschaft 2024 muss die Ukraine gegen die Slowakei antreten. Bereits um 15 Uhr soll die Partie in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf eröffnet werden.

EM 2024, 2. Spieltag: Die heutigen Spiele im Überblick

Datum Uhrzeit Begegnung Fr, 21. Juni 15 Uhr Slowakei vs. Ukraine Fr, 21. Juni 18 Uhr Polen vs. Österreich Fr., 21. Juni 21 Uhr Niederlande vs. Frankreich

Jetzt wisst Ihr bereits, wer an dem Tag spielt. Aber wo gibt es das Spiel im TV und Livestream?