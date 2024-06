"Seine Leistung hat mit Weltspitze nichts zu tun": Heftige Kritik an Englands Harry Kane vom FC Bayern München

"Die Engländer haben zwar ihre Gruppe gewonnen, aber sie haben sich durch die Vorrunde gequält und auf ganzer Linie enttäuscht", lautet das vernichtende Urteil von Hamann.

Dabei fordert der frühere England-Legionär vor allem eins: Personalwechsel. "Wenn Gareth Southgate die Mannschaft nicht auf zwei, drei Positionen ändert, sehe ich wenig Hoffnung. Als Trainer musst du Entscheidungen treffen."

Dabei bekommend diverse Spieler Kritik ab. "Von Phil Foden und Jude Bellingham kann nur einer spielen, für mich wäre das Foden", erklärt der frühere Sechser.

Den schärfsten Ton findet er aber gegenüber Starstürmer Harry Kane: "Southgate muss sich Gedanken machen, was er mit Harry Kane macht. Mit Ollie Watkins hast du einen agilen Stürmer, der in Räume geht, in die Kane nicht geht oder gar nicht mehr hinkommt. Kane wird im Juli 31 und hat noch drei Jahre Vertrag in München. Bayern ist im Umbruch und will wieder in die Weltspitze, aber wenn ich mir die Weltspitze anschaue, hat Kanes Leistung damit nichts zu tun."