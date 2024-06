Schottland vs. Ungarn, Übertragung Fußball EM: Warum läuft das Spiel heute nicht live im Free-TV bei ARD, ZDF oder RTL?

Schottland begegnet am heutigen Sonntag, den 23. Juni, bei der EM 2024 Ungarn. Die Partie in der Gruppe A wird um 21 Uhr angestoßen. Als Austragungsort des Gruppenspiels dient die MHP-Arena in Stuttgart.

Schottland geht mit einem Punkt in das heutige Gruppenspiel gegen Ungarn und belegt derzeit Platz drei in Gruppe A. Mit einem Sieg könnten sich die Schotten noch Chancen auf das Achtelfinale bewahren.

Ungarn hingegen hat bisher zwei Niederlagen bei der EM hinnehmen müssen. Zuletzt verloren die Ungarn gegen Deutschland verdient mit 0:2. Beenden die Ungarn die Europameisterschaft gar ohne Punkt?