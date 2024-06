Schottland vs. Ungarn, EM 2024 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Deutschlands Gruppengegner im TV und Livestream?

Bei der EM 2024 kommt es am heutigen Sonntag, den 23. Juni, zum Duell zwischen Schottland und Ungarn. Das Parallelspiel zur Partie zwischen Deutschland und der Schweiz beginnt um 21 Uhr in der MHP-Arena in Stuttgart.

Schottland steht vor dem heutigen Gruppenspiel gegen Ungarn mit einem Zähler auf dem dritten Rang in der Gruppe A. Die Schotten können sich mit einem Sieg also noch Hoffnungen auf das Weiterkommen machen.

Ungarn hat dagegen bei der EM bislang zwei Niederlagen einstecken müssen. Nach der 0:2-Pleite gegen Deutschland liegt Ungarn auf dem letzten Tabellenplatz in der Gruppe A. Wie läuft es heute für Ungarn?