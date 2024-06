© getty

Rumänien, Kader bei der EM 2024: Wer steht im Aufgebot und wer fehlt? Die Verteidiger

In der Verteidigung ist der auffälligste Name Radu Dragusin, der nach einem beeindruckenden Saisonstart vor einigen Wochen für 25 Millionen Euro Ablöse vom CFC Genua zu Tottenham Hotspur wechselte. Der 22-Jährige ist eine wichtige Stütze in der Innenverteidigung und war damals auch beim FC Bayern München im Gespräch. Andrei Burca, Adrian Rus und Bogdan Racovitan kämpfen um den anderen Platz in der Zentrale.

Auf den Außenverteidiger-Positionen hat Rumänien viele Möglichkeiten. Nicusor Bancu und Andrei Ratiu haben zuletzt starke Leistungen gezeigt und dürften ihre Stammplätze behalten. Vasile Mogos wird als Ersatzspieler fungieren. Abgesehen von Dragusin verfügt hier kein Spieler über internationales Format. Doch die Truppe ist absolut eingeschworen.