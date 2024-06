Rote statt Gelbe Wand: Stimmungsbericht zum Fan-Wahnsinn bei Albanien gegen Italien bei der EM

Es ist nur schwer in Worte zu fassen, welche Szenen sich in Dortmund rund um das Spiel zwischen Albanien und Italien abspielten. Ein Ausnahmezustand, der beinahe gar nicht mit der Squadra Azzurra zusammenhing. Grün-weiß-rote Flaggen? Dunkelblaue Trikots? Fehlanzeige!

Stattdessen war die Stadt fest in albanischer Hand. Rote Fahnen und Trikots mit dem schwarzen, zweiköpfigen Adler so weit das Auge reichte. Tausende Fans der "Kuq e zinjtë" zogen schon am frühen Nachmittag tanzend und mit Trommeln ausgestattet durch Dortmund Richtung Stadion, als würde der BVB nach dem Drama vor etwas mehr als einem Jahr erneut das entscheidende Spiel um die Meisterschaft austragen. Ein Großteil davon trug eine traditionelle Kopfbedeckung, andere aufwändige Kostüme mit in den Landesfarben bemalten Gesichtern.

"Ich kann mich nur bedanken bei den tollen Fans, die wir haben. Schon vor dem Spiel auf den Straßen war alles voll mit Albanern. Man hatte das Gefühl, man ist in Albanien und nicht in Deutschland", sagte Kapitän Berat Djimsiti.

Euphorisiert von Albaniens erst zweiter Teilnahme an einer Endrunde nach der EM 2016 in Frankreich waren es am Ende rund 50.000 Anhänger, die die sonst schwarz-gelbe Stadt kurzerhand auf links drehten - und den Signal Iduna Park nach nur 23 Sekunden gleich mit.