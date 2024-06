"Ein Sonderfall": Real Madrids Nacho lobt Barcelonas Lamine Yamal

© Getty

Dann berichtete er aus dem Innenleben des spanischen Teams. "Er ist ein guter Junge, er passt gut in die Mannschaft. Die Spieler werden danach bewertet, was sie auf dem Platz bringen - und Lamine macht dort außergewöhnliche Sachen. Es ist eine Freude, ihn beim Nationalteam dabei zu haben."

Yamal glänzte beim FC Barcelona mit sieben Toren und zehn Vorlagen in der vergangenen Saison. Im September 2023 debütierte er für Spanien und kommt bislang auf zehn Länderspiele. Bei der EM hat er bei Trainer Luis de la Fuente einen Stammplatz auf dem rechten Flügel. Von dort leitete er auch das Tor von Dani Carvajal gegen Kroatien mit einer Flanke ein.

Yamal und Spanien treffen am Sonntag im EM-Achtelfinale auf den Außenseiter Georgien. Der Sieger dieses Duells bekommt es am Freitag in Stuttgart im Viertelfinale mit dem deutschen Team zu tun.