"Brei in den Beinen": Rafael van der Vaart knöpft sich Virgil van Dijk und Joey Veerman vor

© getty

Einer der Schwachpunkte in der Mannschaft von Trainer Ronald Koeman war Mittelfeldspieler Joey Veerman, der unterirdische Werte in der ersten Halbzeit ablieferte: Er verlor in mehr als der Hälfte aller Fälle den Ball (16 von 29 Ballkontakten) und brachte weniger als die Hälfte seiner Zuspiele an den eigenen Mann (9 von 19 Pässen). Deshalb wurde er auch von Coach Koeman bereits in der 35. Minute vom Platz genommen. "Ich war froh, als er ausgewechselt wurde, denn das wurde langsam richtig traurig", sagte van der Vaart.

Nach dem 2:1 gegen Polen, das Wout Weghorst erst kurz vor Schluss perfekt machte, und dem 0:0 gegen Frankreich sind die Niederlande trotz der schwachen Vorstellung und der Niederlage gegen Österreich ins Achtelfinale eingezogen.

In der Runde der letzten 16 Teams müssen die Niederländer gegen einen Gruppenersten ran. England ist ein möglicher Gegner für die Koeman-Truppe, doch wenn Tschechien oder Georgien am Mittwoch ihr drittes Gruppenspiel gewinnen sollten, geht es für Oranje gegen den Ersten der Gruppe E, in der aktuell Belgien, Rumänien, die Ukraine und die Slowakei punktgleich sind.