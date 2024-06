Einem Bericht des Telegraph zufolge konnte der Fußballverband kein Alkoholverbot in der Nähe des Stadions erwirken, aber das Spiel selbst wird der einzige Ort sein, an dem alkoholarmes Bier erhältlich ist.

Die Polizei rät den Fans, die am Sonntag das Spiel in Gelsenkirchen besuchen, Cannabis dem Alkohol vorzuziehen. Die Droge der Klasse B wurde am 1. April in Deutschland legalisiert, darf aber weder im Stadion mit 62.000 Plätzen noch in den Fanzonen, Clubs oder auf den Plätzen der Stadt konsumiert werden.

Das Auftaktspiel der EM 2024 für England findet am 16. Juni in der Arena AufSchalke gegen Serbien statt.