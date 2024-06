Polen vs. Niederlande, Übertragung Gruppe D live: EM 2024 im Free-TV, Livestream und Liveticker

Polen vs. Niederlande, Übertragung Gruppe D live: EM 2024 im Free-TV und Livestream

Wie auch alle anderen 50 Spiele der Europameisterschaft in Deutschland wird MagentaSport auch die Begegnung zwischen Polen und der Niederlande live und in voller Länge im Free-TV übertragen. Der Sender der Telekom bietet zudem einen kostenfreien Livestream an.

Neben MagentaSport wird auch RTL die Partie zeigen. Wie gewohnt ist dort die TV-Übertragung völlig kostenlos, für einen Livestream müsst Ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.