Polen vs. Niederlande heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM 2024 im TV und Livestream?

Weiter geht es bei der EM 2024 in Deutschland. Am 1. Spieltag treffen in Gruppe D am heutigen Sonntag, dem 16. Juni, Polen und die Niederlande aufeinander. Der Anstoß im Volksparkstadion (Hamburg) ist um 15 Uhr.

DIE EM LIVE SEHEN Jetzt RTL Plus buchen Anzeige

EM 2024, 1. Spieltag: Die heutigen Spiele im Überblick

Datum Uhrzeit Begegnung So., 16. Juni 15 Uhr Polen vs. Niederlande So., 16. Juni 18 Uhr Slowenien vs. Dänemark So., 16. Juni 21 Uhr Serbien vs. England

Aber wer ist im TV und Livestream zuständig? Und gibt es einen Liveticker? Das erfahrt Ihr hier.