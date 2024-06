"Nicht konstant genug": Oranje-Legenden rechnen vor EM-Start mit Frenkie de Jong ab

In der TV-Sendung De Oranjezomer sagte Sneijder: "Frenkie war in den letzten Jahren nicht konstant genug. Er hatte eine fantastische Saison bei Ajax. Die führte dann zu diesem schönen Transfer." Damit spielte der ehemalige Inter-Star auf de Jongs 86-Millionen-Euro-Wechsel zum FC Barcelona 2019 an. "Wenn man sich die letzten Jahre anschaut, war Frenkie auch immer wieder von Verletzungen geplagt", so Sneijder. "Das fordert seinen Tribut."

Generell werde in den Niederlanden aber vergessen, dass der 27-Jährige kein Spielermacher sei, sondern er ein Sechser, der als Bindeglied zwischen Defensive und Offensive fungiere. Sneijder stellte klar: "Man kann nicht erwarten, dass Frenkie den Ball von Virgil van Dijk bekommt, alle Gegner ausdribbelt und dann ein Tor schießt oder eine Vorlage gibt. Das ist unrealistisch."

Die Debatte um de Jongs Leistungen wurde in der vergangenen Woche von Ruud Gullit abgestoßen. Der einstige Milan-Star kritisierte de Jong bei Ziggo Sport mit scharfen Worten: "Schaut Euch Frenkie während der letzten WM an. Er hat da gespielt wie ein Geist. Es ist Zeit, dass er die Dinge selbst an die Hand nimmt."

Gullit führte aus: "Ich habe damals bei Feyenoord als Rechtsaußen angefangen. Johan Cruyff sagte zu mir: 'Ruud, du musst das Spiel deiner Mitspieler verbessern.' Ich habe ihn nie verstanden. Aber wisst ihr, wieso er mir das gesagt hat? Wenn du deine Mannschaftskameraden besser machst, spielst du selber immer gut. Tut Frenkie das? Nein, das tut er nicht. Er spielt schlecht und schöpft nicht die Qualitäten aus, die er hat."