Nach Pfiffen und Buhrufen: Belgiens Nationalspieler lassen die eigenen Fans stehen

Während die Spieler nach der Nullnummer in Stuttgart zum eigenen Anhang gingen, um sich für die Unterstützung zu bedanken, schlug ihnen Ablehnung entgegen. Kevin De Bruyne und seine Mitspieler wurden mit Buhrufen und Pfiffen empfangen. Also orderte der Kapitän seinen Mannschaftskameraden, unverzüglich umzudrehen und in die Kabine zu gehen.

De Bruyne wollte auf die Szene später nicht groß eingehen, meinte aber mit Blick auf das Achtelfinale gegen die Franzosen am Freitag: "Wir brauchen diese Fans, wir brauchen sie gegen Frankreich."

Linksaußen Yannick Carrasco wurde da schon deutlicher. "Wir sind qualifiziert und als Gruppe sehr stolz. Deshalb verstehen wir als Gruppe die Reaktion der Fans nicht. Wir finden das enttäuschend", sagte er und ergänzte: "Wir haben gemeinsam beschlossen, in die Umkleidekabine zu gehen."