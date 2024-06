EM 2024, Moderatorin RTL: Hat Laura Wontorra einen Freund?

Wontorra war vom 12. November 2016 bis zum November 2022 mit dem St.-Pauli-Profi Simon Zoller verheiratet, ist seitdem aber geschieden. Von einem neuen Freund ist in der Öffentlichkeit Stand jetzt nichts bekannt. Zoller wurde in der Zwischenzeit sogar Vater. Als Grund für die Trennung gab man an, sich auseinandergelebt zu haben. An Online-Dating zeigt Wontorra dabei kein Interesse: "Ich habe noch nie online gedatet. Ich höre dazu immer ganz wilde Geschichten von meinen Single-Freunden."