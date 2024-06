MagentaTV holt Lothar Matthäus als zusätzlichen Experten bei der EM 2024 ins Team

Der 63-Jährige wird ab dem Achtelfinale insgesamt viermal exklusiv für MagentaTV kommentieren. Bislang sah eine Kooperation mit RTL vor, dass Matthäus bei den zwölf gemeinsamen Live-Spielen beim Sender der Telekom zu sehen sein wird.

"Die Vita des Weltfußballers Lothar Matthäus ist einzigartig, ein Auszug: Weltmeister, Europameister, 7-mal Deutscher Meister, Meister in Italien. Als Experte für seine Analysen geachtet, für seine unverblümte Meinung in Fußballfragen bei den Fans geschätzt", heißt es in der Mitteilung.

Matthäus wird bei MagentaTV das bisherige Experten-Team um Michael Ballack, Tabea Kemme, Owen Hargreaves, Shkodran Mustafi, Tim Borowski sowie Patrick Ittrich erweitern.

Als einziger Sender in Deutschland zeigt MagentaTV alle Spiele der EURO 2024. Das Turnier findet zwischen dem 14. Juni und 15. Juli statt. Das Auftaktmatch bestreitet die deutsche Nationalmannschaft gegen Schottland.