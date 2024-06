Lothar Matthäus verlost zwei Tickets für das EM-Eröffnungsspiel

Die Tickets für die 51 Spiele der anstehenden Europameisterschaft in Deutschland waren heiß begehrt. Viele Fans gingen bei der Verlosung leer aus - doch jetzt gibt es eine vielleicht letzte Chance: Lothar Matthäus verlost zwei Tickets für das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland am 14. Juni in München.

Wie kommt ihr an die begehrten Karten? Ganz einfach: In München ist eine "Wackel-Lothar-Figur" versteckt worden, die ihr nun finden müsst. Habt ihr sie, dann wird euch Lothar Matthäus die Tickets höchstpersönlich überreichen!

Sollte die Figur am Mittwoch noch nicht gefunden worden sein, folgt der nächste Hinweis am Donnerstag (6. Juni)!