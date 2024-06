Leichtathletik EM 2024, Übertragung live: Wer zeigt / überträgt die Europameisterschaft im Free-TV und Livestream?

In Rom finden in diesem Jahr vom 7. bis zum 12. Juni die insgesamt 26. Leichtathletik-Europameisterschaften statt. Als Austragungsort des Spektakels dient das Stadio Olimpico di Roma. Das Olympiastadion, wo sowohl die AS Rom als auch Lazio Rom in der Serie A ihre Heimspiele austragen, bietet Platz für insgesamt 72.698 Zuschauer.

Bei der Leichtathletik-EM in Rom werden insgesamt 1.559 Athletinnen und Athleten aus 48 europäischen Verbänden antreten.

Insgesamt 49-mal Medaillenentscheidungen werden bei den Europameisterschaften ausgetragen, jeweils 24 bei den Frauen und Männern. Zudem steht mit der 4x400 Meter Mixed-Staffel ein gemischter Wettbewerb an.