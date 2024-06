"Unbeschreiblich, wie gut dieser Typ ist": ManCitys Grealish schwärmt von Ilkay Gündogan

Jack Grealish bei der EM 2024 nicht im England-Kader

Grealish stammt aus der Jugend von Aston Villa. 2021 wechselte er für 117,5 Millionen Euro zu Manchester City. Es war der neuntteuerste Transfer der Fußball-Geschichte.

Dem Flügelspieler wurden mit Blick auf seine EM-Nominierung seine schwachen Zahlen zum Verhängnis. In der abgelaufenen Premier-League-Saison kam er in 20 Duellen für den späteren Meister nur auf drei Tore und eine Vorlage.

Und auch seine Bilanz im Trikot der Three Lions fällt mit zwei Treffern in 36 Duellen seit seinem Debüt bei einem 0:0 in der Nations League gegen Dänemark im September 2020 sehr bescheiden aus.