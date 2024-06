© getty

EM 2024, Kader DFB-Team: Warum ist Mats Hummels nicht bei der Europameisterschaft in Deutschland dabei?

Hummels wird auch alle anderen Spiele des deutschen Teams bei der EM verpassen, denn er wurde von Bundestrainer Julian Nagelsmann gar nicht nominiert. Es ist keine Verletzung, die den Innenverteidiger plagt, sondern die Entscheidung des Trainers. "Ich habe gemerkt, dass ihn die Entscheidung getroffen hat. Er hätte es absolut verdient, bei der EM dabei zu sein", kommentierte BVB-Trainer Edin Terzic die Nichtnominierung seines Spielers.

Trotz des hohen Alters (35 Jahre) war die Entscheidung, ohne Hummels in die EM zu gehen, bei vielen eine Überraschung, spielte der Innenverteidiger doch eine starke Saison. Vor allem in der K.o.-Phase der Champions League machte der Weltmeister von 2014 mit überragenden Leistungen auf sich aufmerksam, weswegen er neben BVB-Kollegen Marcel Sabitzer, Ian Maatsen und Gregor Kobel sogar in die Champions-League-Elf der Saison gewählt wurde.

Hummels' Vertrag bei den Schwarzgelben läuft Ende Juni aus. Wie es danach mit ihm weitergeht, steht noch in den Sternen. Eine Entscheidung soll aber bald fallen. "Irgendwann im Juni. Eines Tages werde ich fühlen, was ich will. Dann werde ich einmal laut aussprechen, was ich machen möchte und schauen, wie es sich anfühlt", sagte Hummels nach der Finalpleite gegen Real Madrid.