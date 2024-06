"Ich war komplett tot": Sorgen um England-Star Jude Bellingham

Bellingham wollte bei der "Lions' Den"-Show, welche die englische Football Association hostet, eigentlich Lob an die Fans verteilen, die ihm immer wieder Kraft geben, selbst wenn es im Spiel nicht gut läuft. Doch seine Aussagen zu seinem Fitnesszustand im dritten Gruppenspiel machen zugleich Sorgen, ob die vielen Spiele und der ganze Druck nicht etwas zu viel sind.

"Du ziehst zum Spielende definitiv auch Energie von den englischen Fans", erklärte der 20-Jährige beeindruckt von der tollen Kulisse bei der EM in Deutschland. "Ich habe das im letzten Spiel gespürt. Ich war komplett tot. Aber dann hörst du sie singen, sie rufen."

Sein Ziel sei es dennoch, immer alles zu geben. "Du kannst mal auf einem Level spielen, das nicht unser bestes ist. Das ist normal, das kann passieren. Aber ich denke, das wichtige ist, dass du mit diesem Wappen auf der Brust und als Repräsentant dieser Fans niemals aufgibst. Und sie erinnern dich regelmäßig daran."

Bellingham bewies in der Saison 2023/24, dass er einer der besten Spieler der Welt ist. Er schoss 23 Tore und sammelte 13 Assists, führte Real Madrid zur Spanischen Meisterschaft und zum Champions-League-Erfolg. Doch es wurde mehrfach deutlich, dass der Engländer in den letzten Spielen der "Three Lions" nicht den Einfluss hatte, den er sich alle von ihm erhofften.